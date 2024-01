Ministro autoriza busca e apreensão contra deputado bolsonarista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra 10 pessoas na 24ª fase da Operação Lesa-Pátria, deflagrada nesta quinta-feira 18 pela Polícia Federal. O principal alvo é o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ), líder da Oposição na Câmara.

A decisão de Moraes também atingiu Raquel Nunes Barboza, José Maria Mattar, Juliana Machado Ribeiro, Luiz Eduardo Campos de Oliveira, André Luis Santos Carneiro, Neide Mara Gomes Palmeira, Charles Adriano Siqueira de Souza, Leonardo Loureiro Ferraz e Lucia Maria dos Santos. Outra peça central no despacho é uma figura que mantém “fortes ligações” com Jordy. Trata-se de Carlos Victor de Carvalho, vereador suplente na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) e servidor da Assembleia Legislativa do Rio. Ele seria uma liderança dos movimentos de extrema-direita no município, onde organizaria atos ilegai





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Alexandre de Moraes tomou mais de 6 mil decisões em 2023 sobre 8/1Dado consta em relatório elaborado pelo gabinete do ministro; foram 255 decisões de busca e apreensão

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Lewandowski aceita convite de Lula para ser ministro da Justiça e Segurança PúblicaConheça o perfil e a trajetória do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Ataques de 8 de janeiro: mais de 1.300 pessoas são liberadas provisoriamenteUm ano depois dos ataques criminosos de 8 de janeiro de 2023, ao menos ⁠1.357 pessoas foram colocadas em liberdade provisória pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito que investiga o episódio no Supremo Tribunal Federal (STF).

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

O que se sabe sobre plano criminoso de 'enforcar Moraes em praça pública'Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Gestão de Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança PúblicaA gestão do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança Pública aproximou o governo federal dos policiais e deu grande destaque às operações integradas que mobilizam as diversas forças de segurança. Dino sairá da pasta para tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 22 de fevereiro.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Ricardo Lewandowski é nomeado ministro da Segurança PúblicaRicardo Lewandowski, ex-ministro do STF, é nomeado para o cargo de ministro da Segurança Pública. Sua experiência em tribunais e posicionamento em relação a temas relacionados à segurança pública geram dúvidas e críticas.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »