Deputado Carlos Jordy tem arma e outros itens apreendidos em sua casa

Embora a pistola estivesse legalizada, ela foi apreendida na casa do parlamentar em decorrência de determinação do Supremo Tribunal Federal. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) teve uma arma, celulares, computador e passaporte apreendidos na ação, na manhã desta quinta-feira. Ele é suspeito de incitar e promover atos antidemocráticos que contestavam o resultado das eleições presidenciais no ano retrasado, como bloqueios das rodovias no interior do estado.

Na decisão, a qual O GLOBO teve acesso, o magistrado determinou a busca e apreensão domiciliar de “armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos”. Antes de se candidatar a cargos eletivos, Jordy foi aprovado na prova de escrivão da PF. Embora sua pistola estivesse legalizada, ela foi apreendida na casa do parlamentar, no Rio, em decorrência do despacho de Moraes. Outra arma, emoldurada e exposta em seu gabinete, em Brasília, não foi levada pelos agentes





Carlos Cuerpo assumirá o Ministério da Economia após a saída de Nadia CalviñoCarlos Cuerpo (Badajoz, 43 anos) assumirá o Ministério da Economia após a saída de Nadia Calviño para o Banco Europeu de Investimento (BEI). Ele terá que substituir a figura mais solvente do governo.

María Jesús Montero asciende a vicepresidenta primera y Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de EconomíaLa también ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE se convierte en la número dos y la persona con más poder dentro del Gobierno

K9 e K2: 'Dei dois tragos e pensei que fosse morrer', diz jovem internado pela 2ª vez em clínica de reabilitaçãoUma hora por dia de musculação, cinco aulas de arte por semana e muito ócio. Esta é rotina de Jonathan* (nome fictício) neste fim de ano na clínica onde está internado para tratar oPor causa do tratamento, ele vai passar o Natal e o Ano Novo longe da família e dos amigos e só deve voltar para casa em fevereiro. Em entrevista à BBC News Brasil, Jonathan, que tem em torno de 20 anos*, conta como experimentou, se viciou e foi parar pela segunda vez noJonathan lembra em detalhes do dia em que estava em uma roda de amigos e o conhecido de um primo dele ofereceu o que parecia ser um baseado (cigarro de maconha). Na época, ele já tinha experimentado maconha e bebia com certa frequência. Decidiu aceitar a oferta. Ele não sabia, mas estava experimentando K2

Aumento da pressão da marinha chinesa em TaiwanO sol de dezembro está esquentando a península de Heng Chun — o estreito pedaço de terra que se lança do extremo sul de Um cigarro meio tragado pende do canto da boca de Hsu Keng-jui. Ele faz parte de uma rede de voluntários — a maior parte, veteranos como ele — que acompanham a agoraCom prendedores de plástico, Hsu fixa uma longa antena de rádio a um trilho de aço. Ele então se senta com seus receptores portáteis e começa a rastrear as frequências de rádio de uso militar. Inicialmente, tudo o que ouvimos é o som ritmado e suave da guarda costeira orientando o tráfego marítimo do sul de Taiwan. Até que surge um tom diferente com sotaque distinto em meio à forte estática. São os sons da marinha chinesa.vem aumentando a pressão em meio à importante corrida presidencial que ocorre na ilha de Taiwan, considerada há muito tempo pelo continente uma A poucas semanas das eleições, Pequim surge maior do que nunca — frente às urnas e nas fronteiras de Taiwan. "Nós representamos todo o povo da China", entoa a voz da marinha chinesa

Líder da maior milícia do RJ é preso após se entregar à políciaZinho, líder da maior milícia do RJ, é preso após se entregar à polícia. Ele estava foragido há cinco anos e tinha 12 mandados de prisão contra ele. Três parentes do miliciano foram mortos por policiais.

Partido tem dificuldade de entender o grupo conservador e construir diálogo consistenteLula recomendou esforço total a aliados na busca pelo diálogo com o segmento. O setor com características conservadoras e de comportamento refratário ao progressismo esquerdista já esteve próximo dos governos petistas, mas ele demonstra estar inconformado pelo fato de o seu partido encontrar barreiras quase intransponíveis em busca do apoio desse público mesmo contando com a orientação para mirar esse segmento partiu do próprio presidente. Ele demonstrou preocupação em relação ao diálogo dos petistas com os evangélicos durante conferência eleitoral do partido, realizada em Brasília em dezembro passado.

