Alabama executa primeiro preso por gás nitrogênio nos EUA

O Alabama executou na noite de quinta-feira (25) Kenneth Smith, o primeiro preso no corredor da morte conhecido por morrer por gás nitrogênio, marcando o surgimento de um método de execução totalmente novo nos Estados Unidos que, segundo especialistas, pode levar à dor excessiva ou mesmo à tortura. Smith, que foi condenado à morte por seu papel em um assassinato de aluguel em 1988, sobreviveu à tentativa inicial do estado de executá-lo por injeção letal em 2022.

Na quinta-feira anterior, a Suprema Corte dos EUA negou seu apelo de última hora para suspender a execução, depois de recusar o mesmo pedido na quarta-feira. A hora da morte de Smith foi às 20h25, horário local, segundo anunciaram as autoridades. Em entrevista coletiva após a execução, o comissário do Departamento de Correções do Alabama, John Hamm, disse que o nitrogênio funcionou por cerca de 15 minuto





