Condenado à morte nos EUA aguarda resposta da Justiça para evitar execução por asfixia com nitrogênio

Kenneth Eugene Smith, de 58 anos, o americano condenado à morte por asfixia com nitrogênio, ainda aguarda resposta da Justiça para uma última tentativa de evitar a sua execução. O estado do Alabama, nos Estados Unidos, pretende executá-lo com a técnica inédita de asfixia por nitrogênio, por meio de uma máscara. O método é controverso.

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou que o método pode ser o equivalente à tortura ou a outro tratamento cruel, desumano ou degradante, e pediu que o plano fosse abandonado. A execução não teve horário divulgado. Segundo a imprensa americana, pode ocorrer entre a meia-noite desta quinta e as 6h de sexta (26). Na quarta, em um dos últimas tentativas de reverter a pena capital, a Suprema Corte negou o adiamento e autorizou o estado do Alabama a prosseguir com a execuçã





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lewandowski aceita convite de Lula para ser ministro da Justiça e Segurança PúblicaConheça o perfil e a trajetória do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça do BrasilO ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, conhecido por suas decisões favoráveis a Lula e ao PT, será o novo ministro da Justiça do Brasil. Sua posse está marcada para o dia 1º de fevereiro.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Lula anuncia Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança PúblicaMinistro aposentado do Supremo Tribunal Federal assumirá a pasta no lugar de Flávio Dino; cerimônia de posse ocorrerá em 1º de fevereiro

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Gestão de Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança PúblicaA gestão do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança Pública aproximou o governo federal dos policiais e deu grande destaque às operações integradas que mobilizam as diversas forças de segurança. Dino sairá da pasta para tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 22 de fevereiro.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Série de televisão retrata o Escândalo dos Correios e a busca por justiçaA série mostra a odisséia de funcionários dos correios acusados ​​de roubo, mas que não têm como provar sua inocência. A série trata do chamado Escândalo dos Correios, em que centenas de gestores de agência inocentes foram acusados ​​de roubo, fraude e adulterações na contabilidade da empresa postal britânica. Muitos foram condenados à prisão por crimes que nunca cometeram, mas foram denunciados por conta de falhas em um software informático, uma rede de mentiras e a falta de atenção por parte de dirigentes e autoridades. As pessoas afetadas tentam obter justiça há mais de duas décadas. Mas nada teve o impacto que a série de televisão.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça fala sobre regulação das redes sociaisNomeada em outubro como secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha está diretamente envolvida nas articulações pela regulação das redes sociais, tão defendida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »