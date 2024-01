Série de televisão retrata o Escândalo dos Correios e a busca por justiça

A série mostra a odisséia de funcionários dos correios acusados ​​de roubo, mas que não têm como provar sua inocência. A série trata do chamado Escândalo dos Correios, em que centenas de gestores de agência inocentes foram acusados ​​de roubo, fraude e adulterações na contabilidade da empresa postal britânica.

Muitos foram condenados à prisão por crimes que nunca cometeram, mas foram denunciados por conta de falhas em um software informático, uma rede de mentiras e a falta de atenção por parte de dirigentes e autoridades. As pessoas afetadas tentam obter justiça há mais de duas décadas. Mas nada teve o impacto que a série de televisão





Polícia cogita a possibilidade de tentativas de tomada de comando por grupos rivais na Zona Oeste da capital e na Baixada FluminenseZona de conflito. Ônibus foram incendiados na região de Santa Cruz, na Zona Oeste, em outubro deste ano: ação foi orquestrada após morte de sobrinho de Zinho — Foto: Reprodução/TV Globo, coloca um ponto de interrogação e pode mudar o jogo de forças na guerra entre grupos paramilitares que há mais de dois anos deixa um rastro de sangue e impacta a vida de milhões de moradores da Região Metropolitana fluminense. O chefe da maior(PF) neste domingo, enquanto sua quadrilha enfrenta o momento de maior fragilidade de sua história, num processo de fragmentação desde a morte, em 2021, de Wellington da Silva Braga, o Ecko, irmão de Zinho e seu antecessor no controle do bando.Com Zinho atrás das grades, a polícia não descarta a possibilidade de que rivais tentem se aproveitar em busca de tomar o comando das áreas em conflito na Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense

Un informe de los letrados del Congreso duda de la constitucionalidad de la ley de amnistíaLos expertos jurídicos de la comisión de Justicia sostienen que la norma implica una reforma de la Ley Fundamental

Delegados de Polícia Civil criticam plano de criação de grupo de apoio ao crime organizadoOs delegados de Polícia Civil reagiram aos planos do procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, alegando inconstitucionalidade e conflitos com as instituições policiais.

Aumento da pressão da marinha chinesa em TaiwanO sol de dezembro está esquentando a península de Heng Chun — o estreito pedaço de terra que se lança do extremo sul de Um cigarro meio tragado pende do canto da boca de Hsu Keng-jui. Ele faz parte de uma rede de voluntários — a maior parte, veteranos como ele — que acompanham a agoraCom prendedores de plástico, Hsu fixa uma longa antena de rádio a um trilho de aço. Ele então se senta com seus receptores portáteis e começa a rastrear as frequências de rádio de uso militar. Inicialmente, tudo o que ouvimos é o som ritmado e suave da guarda costeira orientando o tráfego marítimo do sul de Taiwan. Até que surge um tom diferente com sotaque distinto em meio à forte estática. São os sons da marinha chinesa.vem aumentando a pressão em meio à importante corrida presidencial que ocorre na ilha de Taiwan, considerada há muito tempo pelo continente uma A poucas semanas das eleições, Pequim surge maior do que nunca — frente às urnas e nas fronteiras de Taiwan. "Nós representamos todo o povo da China", entoa a voz da marinha chinesa

La guerra en la franja de Gaza amenaza con expandirse a toda la regiónLa guerra en la franja de Gaza ha alcanzado un peligroso pico de expansión regional que amenaza con contagiar las hostilidades por todo Oriente Próximo. Se cumplen tres meses de un conflicto marcado por la muerte de más de 22.000 palestinos y 1.200 israelíes, así como por la destrucción del enclave costero y el desarraigo del 90% de sus 2,3 millones de habitantes. Ahora la propagación de la escalada bélica hace temer un estallido en el sur de Líbano tras el asesinato, el martes, del número dos de Hamás, Saleh al Aruri, y el cierre a la navegación de la estratégica vía del mar Rojo a causa del hostigamiento de los hutíes de Yemen a buques mercantes. El ejército o milicia que cometa un error de cálculo al lanzar incursiones o replicar con represalias será señalado como responsable de una eventual nueva contienda. Por eso los bandos en liza, viejos archienemigos, se tientan las vestiduras

Esquema especial de segurança para o Réveillon em Copacabana é anunciado pela Polícia MilitarA Polícia Militar anunciou nesta terça-feira (26) o esquema especial de segurança que será montado no dia 31 de dezembro para a festa do Réveillon em Copacabana. Segundo a PM, 2.946 policiais militares extras atuarão na segurança do bairro entre as 8h do dia 31 e as 20h do dia 1º. O efetivo deste Réveillon será 11% superior ao de 2023. O esquema especial de segurança foi anunciado durante entrevista coletiva com a representantes da prefeitura do governo do Estado. Segundo a PM, dos 30 pontos de bloqueio instalados em Copacabana, 15 terão revistas com o uso de detectores de metais, canhões de luz, tendas e cabines, além de 61 plataformas de observação, localizadas perto do espelho d'água, no canteiro central e no calçadão. O objetivo é aumentar o controle do público. A festa também terá videomonitoramento em tempo real da orla, com câmeras equipadas com software de reconhecimento facial. “São câmeras de segurança com capacidade de identificar placas de veículos e identificação facial das pessoas

