O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça do Brasil. Lewandowski é conhecido por suas decisões favoráveis ao presidente Lula e ao PT durante seu tempo no STF. Sua posse está marcada para o dia 1º de fevereiro.





Lula anuncia Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança PúblicaMinistro aposentado do Supremo Tribunal Federal assumirá a pasta no lugar de Flávio Dino; cerimônia de posse ocorrerá em 1º de fevereiro

Lewandowski aceita convite de Lula para ser ministro da Justiça e Segurança PúblicaConheça o perfil e a trajetória do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal

8 de Janeiro: Agentes do caos seguem ativos e espectro do autoritarismo nos assombra, diz LewandowskiA CartaCapital, o ministro aposentado lembra que responsáveis pela discórdia aguardam momento propício para novos golpes

Ministério da Justiça e Segurança Pública lança aplicativo Celular Seguro para bloquear smartphones roubadosO Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançará hoje (19) o aplicativo e site do Celular Seguro, que consegue bloquear em até 30 minutos smartphones que foram roubados ou furtados. O serviço é gratuito e funciona em todo o território nacional.

Festa de juízes no Ceará é parcialmente financiada por empresas com processos na justiçaImagens publicadas no Instagram mostram uma festa grandiosa organizada pela Associação Cearense de Magistrados (ACM), que contou com a participação de juízes e familiares. O evento, chamado Sunset Confra 2023, teve a presença de bailarinos contratados e shows de músicos locais. No entanto, a festa foi parcialmente financiada por duas empresas privadas que têm processos tramitando no Tribunal de Justiça do Ceará, a BSPAR Incorporações e a Carmais. Alguns dos convidados do evento serão responsáveis por julgar esses processos.

Tribunal de Justiça do Rio revoga decisão que proibia apreensão de adolescentes durante a Operação VerãoO Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) revogou, neste sábado (6), a decisão que proibia a apreensão de adolescentes durante a Operação Verão sem flagrante ou sem mandado. O documento foi assinado pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente do TJRJ.

