Taiwan ha elegido seguir por el mismo camino. Los 19 millones de ciudadanos convocados a las urnas han optado por hacer presidente al candidato del partido gobernante y actual vicepresidente, Lai Ching-te. El líder del Partido Progresista Democrático (PPD) ha encabezado la carrera con un 40% de los sufragios, según los resultados oficiales con casi la totalidad de los centros electorales escrutados.

La formación nacionalista Kuomintang (KMT), proclive a un acercamiento con Pekín, ha quedado en segundo puesto, con un 33%, una distancia mayor a la prevista en los sondeos. Es la primera vez que un partido logra un tercer mandato consecutivo desde las primeras elecciones democráticas en 1996. El resultado lanza un mensaje claro al otro lado del estrecho de Taiwán, y al mundo: la isla autogobernada que China reclama como una parte inalienable de su territorio y a la que Estados Unidos apoya militarmente, seguirá por la senda que empezó hace ocho años Tsai Ing-wen, la actual president





Aumento da pressão da marinha chinesa em TaiwanO sol de dezembro está esquentando a península de Heng Chun — o estreito pedaço de terra que se lança do extremo sul de Um cigarro meio tragado pende do canto da boca de Hsu Keng-jui. Ele faz parte de uma rede de voluntários — a maior parte, veteranos como ele — que acompanham a agoraCom prendedores de plástico, Hsu fixa uma longa antena de rádio a um trilho de aço. Ele então se senta com seus receptores portáteis e começa a rastrear as frequências de rádio de uso militar. Inicialmente, tudo o que ouvimos é o som ritmado e suave da guarda costeira orientando o tráfego marítimo do sul de Taiwan. Até que surge um tom diferente com sotaque distinto em meio à forte estática. São os sons da marinha chinesa.vem aumentando a pressão em meio à importante corrida presidencial que ocorre na ilha de Taiwan, considerada há muito tempo pelo continente uma A poucas semanas das eleições, Pequim surge maior do que nunca — frente às urnas e nas fronteiras de Taiwan. "Nós representamos todo o povo da China", entoa a voz da marinha chinesa

La inflación media de 2023 cierra en un 3,55%La inflación media de 2023 cierra en un 3,55%, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística tras difundir el dato de diciembre (3,1%). Una vez conocida esta cifra se puede calcular cómo afecta la subida de precios a diferentes capas de la población, en función del avance de sus nóminas. El resumen es que los sueldos de los trabajadores públicos y el 55% de los privados retroceden, lo que se suma al recorte mucho mayor registrado el año pasado (unos cinco puntos porcentuales en promedio). Entonces, el huracán alcista de los precios, derivado de la crisis energética por la guerra de Ucrania, desarboló todas las previsiones. Sí pinta mejor el panorama de los nueve millones de pensionistas, que recuperan 4,95 puntos de poder adquisitivo tras dejarse 5,9 en 2022

Aumento de ataques mortais contra pessoas em situação de rua em Los AngelesNovos dados revelam aumento de ataques mortais contra pessoas em situação de rua em Los Angeles. Prisão de assassino em série e caso de homicídio culposo chamam atenção para a vulnerabilidade dessa população.

Los jesuitas de Chile reconocen tras medio siglo los abusos sexuales de un cura español a cinco menores de edadLa investigación de la Compañía de Jesús contra el sacerdote Jesús Andrés Vela se abrió después de la denuncia realizada por una de sus víctimas en EL PAÍS

El profesor estadounidense Joe Clement advierte sobre la adicción a la tecnología en los niñosJoe Clement, un profesor estadounidense, ha expresado su preocupación por la adicción a la tecnología en los niños y cómo esto afecta su capacidad de tomar decisiones y pensar críticamente. En una entrevista con EL PAÍS, Clement discutió las consecuencias de esta adicción y enfatizó la importancia de debatir sobre el uso de la tecnología en la educación.

La baraka de Pedro Sánchez salva los decretos del GobiernoEl presidente Pedro Sánchez logra salvar los decretos del Gobierno en una jornada rocambolesca en el Parlamento.

