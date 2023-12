Festa de juízes no Ceará é parcialmente financiada por empresas com processos na justiça

Imagens publicadas no Instagram mostram uma festa grandiosa organizada pela Associação Cearense de Magistrados (ACM), que contou com a participação de juízes e familiares. O evento, chamado Sunset Confra 2023, teve a presença de bailarinos contratados e shows de músicos locais. No entanto, a festa foi parcialmente financiada por duas empresas privadas que têm processos tramitando no Tribunal de Justiça do Ceará, a BSPAR Incorporações e a Carmais.

Alguns dos convidados do evento serão responsáveis por julgar esses processos





