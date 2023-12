Tribunal de Justiça do Rio revoga decisão que proibia apreensão de adolescentes durante a Operação Verão

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) revogou, neste sábado (6), a decisão que proibia a apreensão de adolescentes durante a Operação Verão sem flagrante ou sem mandado. O documento foi assinado pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente do TJRJ. A nova medida derrubou a decisão da juíza Lysia Maria Mesquita, titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, que atendia ao pedido de uma ação civil pública do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Cardozo atendeu ao pedido do Estado e do Município, que recorreram da decisão na sexta-feira (15).'A ingerência judicial na formulação e implementação da política pública em testilha, sobretudo como levada a efeito – de modo a interditar inaudita altera parte e repentinamente sua execução – encerra inegável risco de lesão à ordem administrativa e à segurança pública, além de comprometer a concretização do postulado da proteção integral de crianças e adolescentes no território da capital fluminense', argumento





jornalodia » / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Prefeito do Rio irá recorrer da decisão que proíbe apreensão de adolescentes durante a Operação VerãoO prefeito Eduardo Paes (PSD) usou as suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (15), para dizer que irá recorrer da decisão da Justiça do Rio que proibiu a apreensão de adolescentes sem flagrante durante a Operação Verão. Segundo ele, a determinação atrapalha o cumprimento das obrigações com a segurança pública da prefeitura.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Usina Marlim Azul está prestes a entrar em operaçãoA usina Marlim Azul, localizada em Macaé, no Norte Fluminense, está em fase final de testes e aguarda apenas o aval do ONS para iniciar a operação comercial. O projeto foi vencedor dos leilões de energia com gás natural do pré-sal brasileiro em 2017 e tem capacidade para gerar 565 MW.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Greve contra privatizações em SP reduz operação de linhas do Metrô e da CPTMGREVE EM SP | Paralisação contra privatizações reduz operação de linhas do Metrô e da CPTM Acompanhe o fio para entender o motivo da greve e os impactos no estado ⬇️

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Quem é Renato Cariani, influencer do mundo fitness alvo de operação da PFAlvo de uma operação da Polícia Federal, o influencer Renato Cariani é conhecido por ser o maior apoiador do fisiculturismo brasileiro. A operação visa combater o tráfico de drogas e o desvio de produtos químicos.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Polícia Federal deflagra operação contra grupo suspeito de desviar produtos químicos para produção de drogasA Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de desviar produtos químicos para a produção de drogas. Um dos alvos da operação é o influenciador fitness Renato Cariani. A investigação foi feita em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Esposa de Cariani se pronuncia após operação da PF: 'Tantas mentiras'Renato Cariani é sócio de uma das empresas investigadas na Operação Hinsberg, que apura desvio de produtos químicos para produção de drogas

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »