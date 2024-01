Folhas de Outono: Um filme sobre o amor sob o capitalismo

'A gente deve ser sensual em relação à vida' - Vinicius de Moraes Uma dica de filme: Folhas de Outono. O filme finlandês é uma metáfora do amor sob o capitalismo (quase uma contradição em termos). Belíssimo e poético ao extremo. Em São Paulo, está passando no Cine Belas Artes, icônico cinema de rua. Se os países nórdicos, outrora modelo de 'capitalismo civilizado' (sic), estão como a película bem demonstra, o Sul está em chamas, literalmente.

Não apenas no Oriente Médio, onde prossegue o genocídio em Gaza, perpetrado pela extrema-direita de Israel (prefiro 'em' Israel, pois é a mesma internacionalmente, só mudando o país em que se situa), mas também nas Américas, o nosso continent





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Piratas aterrorizam Coari (AM), que tem apenas uma viatura da PMAcompanhe as últimas notícias do Brasil e do mundo em áreas como política, economia, cotidiano, saúde, tecnologia, educação e mais. Veja ainda fotos, áudios, vídeos e reportagens especiais com recursos multimídia.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Paes convoca cariocas e turistas para festa da virada em Copacabana: 'Vai ser uma noite incrível'Prefeito e presidente da Riotur, Ronnie Costa, estiveram no local neste sábado (30) para fazer uma vistoria final nos palcos

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

O golpe sonhava com o caos e uma GLONão lembrar o 8 de janeiro é mais que uma injustiça

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Aline: uma visionária do autoconhecimento e expansão da consciênciaAline, uma visionária do autoconhecimento e expansão da consciência, se destaca como autora do livro “Ser para Ter”, compartilhando os 12 passos que descobriu em sua própria jornada.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Eleições em Taiwan: normalidade democrática em uma sociedade complexaA normalidade com que Taiwan se envolve no processo democrático é surpreendente. Especialmente se comparado com o modelo proposto do outro lado do Estreito, ou a própria história deste território.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Amazônia: uma viagem ao pedaço da floresta onde se fala japonêsColônia japonesa cria 'florestas de comida' no Pará e vira referência contra desmatamento

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »