Secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça fala sobre regulação das redes sociais

São empresas com muito poder e pouca governança. Você vê o tamanho do Twitter, e o dono faz o que quer da cabeça e quando quer.' Nomeada em outubro como secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha está diretamente envolvida nas articulações pela regulação das redes sociais, tão defendida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Advogada e pesquisadora do tema, Aranha ainda não tem informações sobre o seu futuro no Ministério, com a saída de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, de quem era assessora na pasta, e a entrada de Ricardo Lewandowski prevista para 1º de fevereiro. Até a sexta-feira 19, data em que recebeu CartaCapital para uma entrevista, a secretária não havia tido contato com o novo ministro. A expectativa é de que os trabalhos da transição ocorram nesta semana. Caso permaneça no posto, ela projeta, enfim, a contratação de profissionais para montar uma equipe. Mesmo em uma secretaria de uma pessoa só, Aranha elencou diversos feitos e disse atuar para que a regulação das redes saia do papel ainda neste an





