Ataques dos EUA e Reino Unido ao Iêmen aumentam temor de conflito

Os ataques dos dois aliados ocidentais são uma resposta à campanha dos houthis, que têm usado mísseis e drones contra navios mercantes no Mar Vermelho. Os houthis condenaram os ataques dos EUA e do Reino Unido e prometeram responder, aumentando o receio de um conflito mais amplo na região. "É um ato óbvio de agressão", disse o porta-voz militar Houthi, Yahya Saree, em uma transmissão de televisão. E acrescentou que a ação "não ficará sem resposta e impune".

O Irã também condenou os ataques ao Iêmen, chamando-os de "uma clara violação da soberania e integridade territorial do Iêmen" e uma violação do direito internacional.Por sua vez, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou EUA e Reino Unido de tentarem transformar o Mar Vermelho em um "mar de sangue". Em novembro, os houthis, que controlam o norte do Iêmen e são apoiados pelo Irã, iniciaram uma campanha de ataques contra Israel e rotas comerciais cruciais no Mar Vermelho, que afetaram gravemente o comércio internaciona





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

EUA e Reino Unido atacam rebeldes huthis no Iêmen após agressões no Mar VermelhoOs Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos nesta quinta-feira (11) contra os rebeldes huthis no Iêmen, em resposta às agressões desse grupo

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Aviões dos EUA e do Reino Unido atacam rebeldes houthis no IêmenAviões de Estados Unidos e do Reino Unido atacaram mais de 60 alvos dos rebeldes houthis no Iêmen. Esta é a primeira operação militar em território iemenita desde que, em outubro, essa milícia fundamentalista aliada do Irã e do Hamas anunciou a abertura de uma 'terceira frente' no Mar Vermelho contra Israel com o objetivo declarado de forçá-lo a acabar com a guerra em Gaza e permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Estados Unidos e Reino Unido lançam ataques contra alvos no IêmenEstados Unidos e Reino Unido lançaram ataques contra alvos no Iêmen relacionados com as milícias houthis, em retaliação aos ataques dos rebeldes iemenitas a navios mercantes no Mar Vermelho.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Estados Unidos y el Reino Unido atacan objetivos en Yemen en respuesta a los hutíesEstados Unidos y el Reino Unido lanzan un ataque contra objetivos en Yemen en respuesta a los hutíes. Washington insiste en que no busca un enfrentamiento directo y promete tomar más medidas si es necesario para proteger la navegación.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Estados Unidos y Reino Unido bombardean posiciones de la milicia Huthi en YemenEstados Unidos y el Reino Unido bombardearon en la madrugada del viernes posiciones de la milicia Huthi de Yemen. La operación, en represalia por los ataques de este grupo a la navegación en el mar Rojo, choca con la declarada intención de Washington de evitar la extensión de la guerra de Gaza al resto de Oriente Próximo.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Tensão e incerteza aumentam nas regiões do Mar Vermelho e do Chifre da ÁfricaA tensão e a incerteza estão aumentando rapidamente nas regiões do Mar Vermelho e do Chifre da África devido a uma combinação de movimentos militares, ameaças ao comércio marítimo mundial, disputas territoriais, manobras diplomáticas e crises humanitárias. O risco de escalada aumentou significativamente após os Estados Unidos e o Reino Unido atacarem alvos rebeldes no Iêmen, em uma tentativa de reduzir suas capacidades militares. Desde novembro, a milícia fundamentalista iemenita tem ameaçado os navios que transitam por essas águas, que transportam cerca de 12% do comércio mundial através do Canal de Suez.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »