Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil emitem 1,125 milhão de vistos em 2023

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram nesta sexta-feira, 5, que emitiram 1,125 milhão de vistos para brasileiros em 2023. Os órgãos não informaram se esse é um recorde, mas trataram o número como 'uma conquista histórica'.

A marca foi alcançada seis meses depois de um recorde – este, segundo o escritório de advocacia AG Immigration, especializado em questões migratórias, com base em dados do Departamento de Estado daquele país: na semana de 5 a 9 de junho de 2023, a demora para conseguir o visto no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo era de 630 dias, a maior registrada na série histórica feita pelo escritório. Naquele momento, São Paulo era a nona cidade do mundo com maior demora para obtenção do visto tipo B1/B2, de turismo e negócios, e o Brasil era o sétimo país com a maior demora para concessão de visto, segundo o ranking feito pela AG Immigration, que para essa classificação considera a média de todos os postos diplomáticos existentes em cada nação





