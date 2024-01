Irã acusa Israel e EUA por explosões no sul do país

O Irã acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão que deixou pelo menos 95 mortos no sul do país, onde uma multidão se reuniu para homenagear o quarto aniversário da morte do general Qasem Soleimani. As explosões ocorreram em meio à tensão no Oriente Médio, um dia depois que o número dois do Hamas foi morto em um ataque em Beirute, atribuído por autoridades libanesas a Israel.

As explosões, que ocorreram com cerca de 15 minutos de diferença, aconteceram perto da mesquita Saheb al Zaman, onde está o túmulo de Soleimani, na cidade de Kerman. Ninguém reivindicou o ataque até o momento. “Washington diz que os Estados Unidos e Israel não tiveram nada a ver com o atentado terrorista em Kerman, Irã. Sério? (…) Não se enganem. A responsabilidade por este crime recai nos regimes americano e sionista, e o terrorismo é apenas uma ferramenta”, declarou Mohammad Jamshidi, conselheiro do presidente iraniano Ebrahim Rais





