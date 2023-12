Sommes-nous devenus des âmes trop tendres ?

Sommes-nous encore capables de faire face aux réalités et aux revers de la vie ? Ou sommes-nous collectivement devenus des âmes trop tendres, se brisant au moindre souffle de vent ? « On peut aussi repousser ses limites de manière saine. ». Nous résistons de moins en moins dans les moments difficiles, parce que nous sommes plongés dans un bain culturel de vulnérabilité, de mollesse, de douceur et de victimisation ». Or « la douceur est une faiblesse », fulminait l’élu.

« La brigade des âmes tendres s’agrandit de jour en jour ».pratiquant la démission silencieuse, refusant de prester une seconde supplémentaire de travail et préférant prendre des vacances plutôt que de bosser ? « Je ne compte plus le nombre de managers qui, au départ, pensaient que le burnout était un non-sens et une connerie et qui, des années plus tard, se retrouvent devant moi en me disant :‘ », déclare Daisy Buttiens, consultante en prévention psychosociale chez Mensura. « Tout le monde se dit : ça ne m’arrivera pas, puis certains doivent revoir leur vision des choses lorsqu’ils y sont confronté





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Nous sommes en train de nous adapter aux nouvelles épreuves qui arrivent': Bernard Werber se confieAuteur à succès et notamment célèbre pour sa trilogie des Fourmis, l'écrivain Bernard Werber est revenu plus en détail sur sa vision de l'humanité et de son avenir, qui est un des sujets de son dernier livre, Le temps des chimères.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Certains produits moins chers en Belgique qu'ailleursUne étude de l'Observatoire des prix révèle que certains produits sont moins chers en Belgique que dans les pays voisins. Les produits non transformés et les produits de marque distributeurs sont particulièrement moins chers en Belgique. Cependant, pour certains produits alimentaires, les consommateurs belges ont payé plus que les consommateurs français.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Pourquoi de plus en plus de Belges refusent leur héritage : « Certains ignorent le potentiel à la clé »Refuser son héritage devient monnaie courante en Belgique. La procédure s’explique par diverses raisons. Mais elle ne règle pas tout.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

La vente de 'colis perdus' dans de mystérieuses grandes caisses: vrai business ou grosse arnaque ?Sur Tiktok et Instagram, on voit de plus en plus de gens acheter des 'colis perdus'. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que certains voudraient appeler des 'mystery box' ? Nous avons mené l'enquête.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Bart De Wever: l'homme qui domine la vie politique belgeDans cet article, nous explorons la personnalité et l'influence de Bart De Wever, président de la N-VA, sur la politique belge. Nous examinons également ses déguisements et sa popularité en tant que politicien flamand.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

40 ans de notre magazine WeekendA l’occasion de ses 40 ans, notre magazine a convié deux experts de l’écrit à jeter un oeil dans le rétroviseur. Le spécialiste des médias Yves Collard et l’autrice Isabelle Wéry décortiquent pour nous cette société qui nous lit.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »