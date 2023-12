Les risques de faire goûter de l'alcool aux adolescents pendant les fêtes de fin d'année

Durant les fêtes de fin d’année, il est coutume de se retrouver en famille autour d’une table bien garnie de mets délicats et de partager d’agréables moments. Ces célébrations s’accompagnent souvent de diverses boissons alcoolisées, à consommer bien sûr avec modération et sagesse. C’est parfois l’occasion pour certains parents de permettre à leur adolescent de goûter à l’alcool. Pourtant les alcoologues rappellent les risques de ces breuvages sur la santé des plus jeunes.

Il faut lui apprendre que l’alcool n’est pas un produit anodin De manière générale, il y a de nombreux évènements festifs qui nous poussent à la consommation d’alcool, dont Noël qui arrive à grand pas. Selon un sondage réalisé en France, 32% des Français déclarent que les fêtes de fin d’année sont une occasion pour faire goûter de l’alcool pour la première fois à leurs adolescent





