Certains produits moins chers en Belgique qu'ailleurs

Certains produits sont moins chers en Belgique que dans les pays voisins. C’est l’Observatoire des prix qui le dit. En 2022, il a été chargé par le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne, d’étudier les différences de niveaux de prix entre la Belgique et les pays voisins. A l’époque, la flambée des prix dans les supermarchés belges poussait les consommateurs à prendre la direction de la France, de l’Allemagne, voire des Pays-Bas pour faire leurs emplettes.

Globalement, l'étude de l'Observatoire des prix conclut que les produits non transformés et les produits de marque distributeurs sont moins chers en Belgique que dans les pays voisins. Toutefois, si l'on prend l'ensemble des produits achetés par un consommateur, en 2022, un consommateur belge a payé plus qu'un consommateur français pour les boissons alcoolisées, les boissons non alcoolisées, les produits laitiers, le pain et les céréales, les huiles et les graisses et les autres produits alimentaires, relève l'étude de l'Observatoire des pri





