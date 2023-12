Débat entre les présidents de parti Melissa Depraetere et Georges-Louis Bouchez

Les présidents de parti Melissa Depraetere (Vooruit) et Georges-Louis Bouchez (MR) ont échangé pour un débat devant une salle comble. Parfois courtoisement, comme sur les migrations ou l’énergie. Souvent durement, surtout sur le pouvoir d’achat. Georges-Louis Bouchez (MR) et Melissa Depraetere (Voruit) étaient en débat à Bozar, le 14 décembre dernier. Ils étaient invités par Le Vif et Knack. Ils ont parlé, chacun dans sa langue. Ils ont un peu parlé d’eux, et de leur parti, d’abord.

, «pleinement président», a minimisé l’existence de toute tension autour de la reconduction de son mandat présidentiel. «On ne m’encadre pas, je ne suis pas assez beau pour être une œuvre d’art. On n’encadre pas un président!», s’est-il amusé. Les deux ont ensuite discuté les quatre thèmes du débat organisé par Le Vif et Knack à Bozar – le pouvoir d’achat, l’énergie, les migrations et les extrémisme





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Débat entre Mélissa Depraetere et Georges-Louis BouchezMélissa Depraetere, présidente de Vooruit, et Georges-Louis Bouchez, président du MR, se sont affrontés sur quatre thématiques dans une salle de Bozar fort bien garnie. Compte-rendu du débat.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Vlaams Belang en Flandre, PTB en Wallonie: « Ce sont plus ou moins les mêmes électeurs »Georges-Louis Bouchez (MR) et Melissa Depraetere (Vooruit) regrettent la montée des extrêmes, qu'il s'agisse du Vlaams Belang ou du PTB.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

« Ceux qui votent pour le Vlaams Belang et le PTB, ce sont les mêmes électeurs »: ce qu’il faut retenir du débat Bouchez-Depraeteredébat Vif/Knack qui opposera Georges-Louis Bouchez (MR) à Melissa Depraetere, lil est possible de suivre l'événement en direct sur Levif.be.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Débat politique entre le président du MR et la présidente de VooruitLe débat entre le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et la présidente de Vooruit, Melissa Depraetere, a donné lieu à de nombreuses affirmations. Une vérification des faits a été réalisée pour déterminer leur véracité.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Vooruit partisinde lider değişikliğiHij mag dan geen voorzitter meer zijn, Conner Rousseau laat wel grote erfenis achter bij Vooruit: “Uiteraard zullen Melissa en hij nog contact hebben”

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Soundos: ‘Ik hou zowel van mijn man als van mijn minnaar’Er passeerden deze week alweer enkele opmerkelijke uitspraken: van Willy Claes en Ella Leyers, over Louis Tobback en An Nelissen, tot Mieke Vogels en Bockie De Repper. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »