Vooruit partisinde lider değişikliği

De oude voorzitter is bij Vooruit van het toneel verdwenen, een nieuwe leider zit op de troon. Maar dat betekent niet dat ‘Team Conner’ nu ook is verdwenen.Het ontslag van Conner Rousseau is voor de partij ongetwijfeld een aardverschuiving. Het is maar één man die weg is, maar wel degene die Vooruit voor het eerst sinds jaren weer omhoog stuwde in de peilingen. Diegene die de invloed van de lokale baronieën brak en die de macht weer naar de Keizerslaan transfereerde.

En diegene die in deNieuwe Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere: “Als je de uitspraken van Conner Rousseau zwart op wit leest, komen ze hard binnen” De vraag is dan ook of er met Melissa Depraetere aan het roer veel gaat veranderen. Volgens de nieuwe socialistische nummer één zal het vooral een andere stijl zijn. Minder grof gebekt en wat genuanceerder, maar aan de inhoudelijke koers verandert er geen. Het sterke team dat we samen opgebouwd hebben, is er wél nog”, zei Depraetere maandag in een interview met deze kran





Melissa Depraetere is de nieuwe voorzitter van Vooruit: “We blijven strijden voor de gewone man”Melissa Depraetere wordt interim-voorzitter van Vooruit tot na de verkiezingen in juni 2024. Dat heeft ze zaterdag zelf bekendgemaakt op een persconferentie. Zij volgt de vrijdag opgestapte Conner Rousseau op. De komende dagen wordt op zoek gegaan naar een opvolger om de Kamerfractie te leiden.

Melissa Depraetere benoemd tot voorzitter van VooruitMelissa Depraetere is benoemd tot de nieuwe voorzitter van Vooruit. Er bestaat echter het gevaar dat ze vast komt te zitten in een post-Connersyndroom.

40.000 mensen wachten nog altijd op energiepremieDe energiecrisis is achter de rug, maar ‘sommige rechthebbenden wachten intussen al een jaar op het ­basissteunpakket’, klaagt Vooruit-fractieleider in Melissa Depraetere aan.

Melissa Depraetere wordt meest genoemd als opvolger van Rousseau: wie is de West-Vlaamse die ook blitzcarrièreKamerfractieleider Melissa Depraetere wordt het meest genoemd als opvolger. Zij is de West-Vlaamse nummer één van de partij, maar vooral een getrouwe van Rousseau.

Gaz-électricité: 40.000 personnes attendent toujours leur forfait de baseQuelque 40.000 personnes sont toujours en attente de leur prime du forfait de base pour le gaz et/ou l'électricité, parfois depuis plus d'un an, a déploré jeudi la cheffe de groupe Vooruit Melissa Depraetere, sur base de chiffres demandés à l'administration.

Gaz-électricité : 40.000 personnes attendent toujours leur forfait de base40.000 personnes sont toujours en attente de leur prime du forfait de base pour le gaz et/ou l’électricité, parfois depuis plus d’un an, a déploré jeudi la cheffe de groupe Vooruit Melissa Depraetere, sur base de chiffres demandés à l’administration.

