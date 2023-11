40.000 mensen wachten nog altijd op energiepremie

Behalve de verwarmings­premie van 100 euro die we ­vorig jaar op onze rekening kregen, besteedde de federale regering meer dan 2 miljard euro aan de energiepremies voor de winter van 2022-2023. Voor de twee premies samen ging het voor gas om 675 euro, voor elektriciteit om 305 euro.

Niet iedereen passeerde al langs de kassa. De overgrote meerderheid kreeg de basispakketten automatisch uitbetaald via zijn energieleverancier, maar dat was niet altijd het geval. Voor het eerste pakket moesten 214.000 mensen zelf een aanvraag indienen. Een kleine helft van de aanvragers kreeg ondertussen de premies al. Zo’n 122.000 anderen kregen een njet te horen.

Er wachten nog altijd 40.500 personen op goed nieuws, ook al had de eerste premie ­uiterlijk tegen eind juni en de tweede tegen eind september uitbetaald moeten zijn. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) schakelde extra personeel in om de papierberg aan te kunnen, maar het werk is ook nu nog lang niet af. Tot frustratie van ­velen. headtopics.com

‘Ja, ik ben woedend’, zegt de gepensioneerde Hendrik Vandendriessche (63). De gewezen Proximus-werknemer uit Ingelmunster moest de premies zelf aanvragen, omdat zijn gegevens bij zijn energieleverancier Engie niet strookten met die in het rijksregister. ‘Ik heb mijn mazoutpremie al veel ­later gekregen, maar voor elektriciteit wacht ik nog ­altijd op mijn geld’, zegt Vandendriessche. ‘Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.

Vooruit-fractieleider in de Kamer Melissa Depraetere vindt dat het sneller mag. ‘Het was een tour de force om de grote toevloed aan dossiers te behandelen, maar er moet nog een laatste inspanning gebeuren. Heel wat mensen die recht hebben op een basispakket energie wachten al een jaar. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ headtopics.com

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.” Lire la suite ⮕

Georges-Louis Bouchez vs. Conner Rousseau: kom naar het grote Knack-debatVlaams links vs. Waals rechts: er zijn veel ideologische verschillen tussen de voorzitters van Vooruit en MR. Staat de één pal achter de werkmens, krijgt Lire la suite ⮕

L’Ajax sanctionné d’un huis clos partiel et d’une amende de 25 000 euros après les incidents contre FeyenoordLa fédération néerlandaise de football a condamné L’Ajax Amsterdam à jouer partiellement à huis clos lors contre Vitesse à domicile et de payer 25 000 euros d’amende. Le club est bon dernier au classement et vit une période des plus sombres de son histoire récente. Lire la suite ⮕

40.000 mensen wachten nog op energiepremie van vorig jaarMeer dan 40.000 mensen hebben nog altijd geen energiepremie gekregen. “Mensen die recht hebben op het basispakket wachten ondertussen al een jaar, en dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Vooruit-fractieleider in de Kamer Melissa Depraetere. Lire la suite ⮕

Alles wat je moet weten over de nieuwe prequelserie over drugsbaron Ferry Bouman‘Undercover’ is gestopt, maar de avonturen van drugsbaron Ferry Bouman niet. Twee jaar na de film komt Netflix met een prequelserie waarin het personage van Frank Lammers de hoofdrol speelt. We blikken vooruit. Lire la suite ⮕

40.000 mensen wachten nog op energiepremie van vorig jaarMeer dan 40.000 mensen hebben nog altijd geen energiepremie gekregen. “Mensen die recht hebben op het basispakket wachten ondertussen al een jaar, en dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Vooruit-fractieleider in de Kamer Melissa Depraetere. Lire la suite ⮕