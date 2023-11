Melissa Depraetere benoemd tot voorzitter van Vooruit

Alle Vlaamse socialisten spraken dezelfde verwachting uit bij de aanduiding van Melissa Depraetere als opvolgster van Conner Rousseau: ‘Het moet weer over de essentie gaan.’ Werkelijk? Melissa Depraetere is de nieuwe voorzitter van Vooruit. Om een of andere reden moet daar zo nodig ‘ad interim’ bij.

Alsof elke partijvoorzitter niet per definitie ‘ad interim’ is – nietwaar, Conner Rousseau? Hoe dan ook kan Vooruit maar beter niet de indruk geven dat Depraetere een handpop is van een partijapparaat dat nog niet zo lang geleden geïnstalleerd is door Rousseau, en waar men hem nog als echte baas beschouwt. In dit geval wordt dat een moeilijke oefening: voor Depraetere om voorzitter te zijn, voor Vooruit om de bagger en ballast van de laatste maanden achter zich te laten. Dat is het grootste gevaar voor Depraetere en Vooruit: dat ze vast komen te zitten in een post-Connersyndroom – syndromen zijn een complex van verschijnselen die in combinatie voorkomen en in hun geheel als een aandoening kunnen worden beschouw





