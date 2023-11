La suprématie de Novak Djokovic en 2023

La suprématie de Novak Djokovic est tellement forte lors de cette saison 2023 qu’il ne faudrait pas tomber dans le piège de la banalisation, du tout est simple, logique et normal pour un champion serbe au-dessus du lot. Un peu de recul et du contexte doivent permettre de prendre la réelle mesure des exploits qu’il enfile comme des perles sur le collier de l’histoire du sport.

Il est parfois bon de rappeler qu’en tout début de saison, le Serbe revenait en Australie sur le bout des pieds, un an après avoir été exclu du pays des kangourous comme un sans-papiers (ce qu’il était, en fait, pour les autorités sanitaires qui lui réclamaient les preuves d’un vaccin anti-covid contre lequel il est toujours opposé). Et qu’encore, une fois, cette position par rapport au vaccin lui a coûté la première tournée américaine du printemps avec les importants tournois de Miami et d’Indian Wells qu’il a une fois de plus vécus depuis son diva





