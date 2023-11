Novak Djokovic signe un retour tout en maîtrise au Masters 1000 de Paris

Le N.1 mondial Novak Djokovic a signé un retour sur le circuit tout en maîtrise au Masters 1000 de Paris, vainqueur 6-3, 6-2 de l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (31e) au deuxième tour ce mardi. Dans la salle parisienne, Novak Djokovic revient à la compétition après un mois et demi de pause post-24e trophée du Grand Chelem conquis à l'US Open en septembre, record absolu de l'Australienne Margaret Court égalé.

Le Serbe de 36 ans, finaliste sortant (battu par Rune) et déjà six fois victorieux à Bercy (record), a évité le même sort que les N.2 et N.3 mondiaux Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, qui ont tous deux chuté d'entrée. En huitièmes de finale, il affrontera le Néerlandais Tallon Griekspoor (23e), nouveau venu à ce stade en Masters 1000.

