LIVE. Storm Ciarán trekt over ons land

Codes oranje en geel voor naderende storm Ciarán, op meerdere verbindingen zullen donderdag geen treinen rijden

Code geel voor felle windstoten op donderdag door storm Ciarán: meerdere parken blijven dicht, lichtspektakelFelle windstoten zullen donderdag ons land, en dan vooral de kust, teisteren. De weerdiensten verwachten windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Meerdere steden en gemeenten nemen daardoor maatregelen. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Storm Ciarán speelt ook Sinterklaas parten: kindervriend ruilt schip en koets voor autoDoor het aangekondigde stormweer ziet Sinterklaas zich genoodzaakt om zijn traditionele vroege aankomst in Wijnegem op donderdag 2 november aan te passen. “Ook voor Sinterklaas is veiligheid namelijk een topprioriteit”, aldus schepen van Feestelijkheden Juul Liekens (N-VA). Lire la suite ⮕

Storm Ciarán nadert: wat kunt u hier verwachten?Donderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Het treinverkeer tussen Brugge en de kust wordt stilgelegd. Lire la suite ⮕

OVERZICHT. Kust bereidt zich voor op felle rukwinden door storm Ciarán, parken gaan dicht: “Blijf zo veel mogeIn heel West-Vlaanderen geldt door de komst van storm Ciarán code oranje. De weerdiensten verwachten donderdag windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Alle provinciedomeinen worden woensdag vanaf 18 uur afgesloten, vooral de kustgemeenten nemen extra maatregelen. “Blijf zo veel mogelijk binnen. Lire la suite ⮕