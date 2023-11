Une bien triste découverte en ce jour de Toussaint : un homme retrouvé mort à l’arrière de sa maison, « il

Le voisin en question espérait vivre un mercredi 1er novembre bien différent. Mais ce matin, comme le relate La Voix du Nord, celui-ci a aperçu l’homme qui vivait à côté de chez lui dans une position semblable à la dernière fois qu’il avait pu l’observer, c’est-à-dire dans le jardin à l’arrière de sa maison, à Mametz (en France).

Inquiet pour son voisin, âgé entre 70 et 80 ans, celui-ci a immédiatement contacté les secours qui n’ont pu que constater la triste réalité : l’homme était décédé. Très seule et décrite comme « un homme très discret » par la maire du village, la victime semble être décédée d’une mort naturelle. Une enquête doit tout de même venir le confirmer.

