Masters 1000 de Paris : Medvedev sorti d'entrée par Dimitrov, vainqueur sur sa 7e balle de match

Après l’élimination précipitée de Carlos Alcaraz ce mardi au Masters 1000 de Paris dès son premier match, c’est au tour de Danill Medvedev (ATP 3) de dire au revoir plus tôt que prévu à la capitale française. Le joueur russe s’est incliné face à Grigor Dimitrov (ATP 17) au terme d’une rencontre qui a duré près de 3h et s’est conclue sur le score de 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7-2).

Un match où Medvedev a menacé de faire une minigrève se jugeant trop sifflé par le public. Ce dernier n’a pas apprécié le jet de raquette du Russe et l’a abondamment hué au changement de côté. Le sport a rapidement repris ses droits et le spectacle a été au rendez-vous. À l’image de la balle de match sauvée par Medvedev au terme d’un superbe échange.

