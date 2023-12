Débat entre Mélissa Depraetere et Georges-Louis Bouchez

Mélissa Depraetere, présidente de Vooruit, et Georges-Louis Bouchez, président du MR, se sont affrontés sur quatre thématiques dans une salle de Bozar fort bien garnie.Le grand débat qui opposait jeudi soir la présidente de Vooruit, Mélissa Depraetere, au président du MR, Georges-Louis Bouchez, a livré toutes ses promesses. La socialiste flamande et le libéral francophone ont pu opposer leurs points de vue sur quatre enjeux cruciaux de la campagne électorale. Compte-rendu.

Mélissa Depraetere, présidente de Vooruit, et Georges-Louis Bouchez, président du MR, se sont affrontés sur quatre thématiques (le pouvoir d’achat, l’énergie, les migrations et l’extrémisme), dans une salle de Bozar fort bien garnie. Les premières secondes ont donné le ton de l’heure et quarante-cinq minutes de match. Les connaisseurs auront eu du bon Bouchez. Les curieux auront découvert du bon Depraetere, qui a beaucoup appuyé sur l’échec de la réforme fiscale pour énerver son adversaire ce à quoi elle parvint., Melissa Depraetere maintien





