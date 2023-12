Une augmentation des infections respiratoires en Belgique

Une toux de longue durée, persistante ? Une pneumonie qui résiste à un antibiotique classique ? Vous êtes peut-être infecté par Mycoplasma pneumoniae, une bactérie en forte augmentation en Belgique. Ce mycoplasme peut provoquer ce qu’on appelle parfois le 'syndrome du poumon blanc', en raison de l’imagerie médicale que renvoie un poumon fortement atteint.

La Dr Audrey Bonnelance, généraliste à Woluwé-Saint-Pierre en région bruxelloise, voit ces patients de plus en plus nombreux depuis mi-novembre : 'On a une recrudescence d’infections respiratoires de tout type, mais surtout des pneumonies. Ça nous rappelle un peu ce qu’on a vécu en 2019-2020, des pneumonies qu’on ne comprenait pas : on pense, au début, que ce sont des pneumonies classiques à pneumocoques, qu’on traite par un antibiotique classique, souvent une pénicilline, et puis après 48 ou 72 heures, on revoit le patient, et on voit qu'il ne va pas mieux.' Il faut donc penser à autre chose. Et cet autre chose, ces dernières semaines, s'appelle souvent mycoplasma pneumonia





