40 ans de notre magazine Weekend

A l’occasion de ses 40 ans, notre magazine a convié deux experts de l’écrit à jeter un oeil dans le rétroviseur. Le spécialiste des médias Yves Collard et l’autrice Isabelle Wéry décortiquent pour nous cette société qui nous lit. 40 ans. Cela fait 40 ans que le magazine Weekend existe, c’est à peine croyable non ? Nous n’en revenons pas nous-mêmes mais cet étonnement amusé n’empêche pas la fierté de bon aloi et la remise en question nécessaire.

Pour marquer cet anniversaire d’une pierre blanche, on s’est mis en tête de faire des fouilles archéologiques. On est descendus à la cave, physiquement, dans les archives à peu près bien rangées dans ces armoires mobiles qui alignent les rayonnages comme si on était au musée. Forcément, il flotte ici une odeur de papier jauni légèrement assoupi, on ne serait pas étonnés de voir quelques fantômes danser dès que l’on tourne le dos, Karl Lagerfeld, Paul Bocuse, Andrée Putman et Maarten Van Severen sont de la fête, ils se savent enserrés dans nos page





