Bart De Wever: l'homme qui domine la vie politique belge

Il domine la vie politique depuis vingt ans. Dans six mois, le président de la N-VA pourrait décider de l’avenir de la Belgique. Mais que pense vraiment Bart De Wever? Homme d’aphorismes, d’adages et de citations latines, Bart De Wever peut-il encore être alors qu’il a déjà bien été. L’éternel président de la N-VA sera, l’an prochain, resté aussi longtemps à la tête de son parti qu’Elio Di Rupo au PS.

, en Flandre et en Belgique, que ses petites phrases traumatisent et que ses grandes orientations bouleversent. Aucun politique n’a eu tant de pouvoir dans l’histoire moderne du pays. Aucun Flamand n’a été aussi populaire. Aucune personnalité belge de ce siècle n’a jamais, à travers ses déguisements de panda, de chevalier, de centurion romain, de saint Nicolas, et ses silhouettes successives d’historien mangeur de gaufres et de marathonien buveur de Coca Zero, imposé une marque personnelle si puissante qu’aucune contradiction, aussi grossière fût-elle, n’a jamais semblé l’abîme





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Burgemeester Bart De Wever en schepen wroeten mee door afval: “Vetzakkenmentaliteit moet er echt uit”Het aantal boetes voor sluikstorten is in Antwerpen in 2022 verdubbeld naar bijna 3.000. De stad spoort meer en meer sluikstorters op door met de handen door het afval te gaan en daar stak zelfs burgemeester Bart De Wever woensdag een handje bij toe.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

N-VA draagt Bart De Wever voor als lijsttrekker voor de Kamer in AntwerpenHet nationaal kiescollege van N-VA heeft besloten om partijvoorzitter Bart De Wever voor te dragen als lijsttrekker voor de Kamer in de provincie Antwerpen bij de verkiezingen van 9 juni 2024. Vlaams minister-president Jan Jambon is voorgesteld als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Waarom Geert Wilders een probleem is voor Bart De Wever en de N-VAChampagne (of toch al vonkelwijn) bij het Vlaams Belang, stilte bij de N-VA: voor één keer duurt het opvallend lang voor Bart De Wever reageert. Het succes van Geert Wilders voelt dan ook als een steentje in zijn schoen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Fons Van Dyck over Nederland, Bart De Wever en Vooruit‘Ik sluit een succesvolle terugkeer van Conner Rousseau niet uit’ ‘Het kleinste openingetje van de N-VA richting extreemrechtse regeringsdeelname kan fataal zijn’, zegt communicatie-expert Fons Van Dyck.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

'Nous sommes en train de nous adapter aux nouvelles épreuves qui arrivent': Bernard Werber se confieAuteur à succès et notamment célèbre pour sa trilogie des Fourmis, l'écrivain Bernard Werber est revenu plus en détail sur sa vision de l'humanité et de son avenir, qui est un des sujets de son dernier livre, Le temps des chimères.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

“Free Palestine” en “Genocide”: Anuna De Wever voert actie bij wapenproducent in OudenaardeAnuna De Wever (22), jarenlang het boegbeeld van Youth for Climate, heeft een filmpje gedeeld waarin ze actie voert bij wapenproducent OIP in Oudenaarde. Het Israëlische dochterbedrijf werd beklad met rode verf en pro-Palestijnse leuzen. “We vragen een embargo op het leveren van wapens aan Israël.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »