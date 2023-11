Nog geen derde van België heeft toegang tot 5G-netwerk

van de Europese Commissie. Die index meet de digitale vooruitgang van de lidstaten, waaronder het aantal gezinnen met toegang tot breedbandinternet, het aantal vrouwen werkzaam in de IT-sector, maar ook de 5G-dekking.

Uit het recentste DESI- rapport blijkt dat België een bijzonder povere dekking heeft. Enkel Zweden en Roemenië doen het slechter met respectievelijk 20,46 procent en 26,75 procent dekking. In ons land bedraagt de dekking 29,63 procent. Het EU-gemiddelde bedraagt 81,19 procent.

“België zit nog niet in de Europese cockpit als het gaat over 5G-uitrol”, zegt minister van Telecom Petra De Sutter (Groen). “Al zijn er in ons land grote stappen zet. Het heeft in het verleden politiek heel wat voeten in de aarde gehad om de veiling voor 5G-frequenties te organiseren. Eens iedereen op dezelfde lijn zat, konden we starten en werden de licenties vorig jaar toegekend aan de telecomoperatoren. headtopics.com

