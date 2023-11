‘Met de huidige uitstootniveaus raakt ons koolstofbudget binnen zes jaar op’

olgens een nieuwe toonaangevende studie is het resterende koolstofbudget – de hoeveelheid CO₂ die we nog kunnen uitstoten om nog kans te maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad – veel kleiner dan eerder gedacht. Klimaatwetenschappers Chris Smith en Robert Lamboll leggen uit hoe dat komt en waarom niet alles verloren is.

uitstoten. Concreet betekent dit dat de wereld nog slechts zes jaar tijd heeft om netto nul te bereiken, volgens berekeningen in onze nieuweOp dit moment bedraagt de wereldwijde uitstoot 40 gigaton CO₂ per jaar. En omdat dit cijfer is berekend bij het begin van 2023, kan de deadline intussen dichter bij vijf jaar liggen.Hoeveel CO₂ nog kan worden uitgestoten opdat de opwarming van de aarde onder een bepaald niveau blijft, wordt het ‘koolstofbudget’ genoemd.

De andere kant van deze vergelijking is dat, grofweg gezegd, de opwarming stopt wanneer de CO₂-uitstoot stopt: met andere woorden, bij netto nul CO₂. Dit verklaart waarom netto nul zo’n belangrijk concept is en waarom zoveel landen, steden en bedrijven netto nul-doelstellingen hebben aangenomen.het IPCC nog dat het budget 500 gigaton bedroeg, maar dat hebben we naar beneden moeten bijstellen. headtopics.com

Een deel van de opwarming door broeikasgassen wordt gecompenseerd door verkoelende aerosolen zoals sulfaten. Dat zijn luchtverontreinigende stoffen die samen met CO₂ worden uitgestoten door uitlaatgassen van auto’s en ovens. Bijna alle emissiescenario’s voorspellen een vermindering van de uitstoot van aerosolen in de toekomst, ongeacht of fossiele brandstoffen worden afgebouwd of de uitstoot van CO₂ onverminderd doorgaat.

Zelfs in scenario’s waar de CO₂-uitstoot toeneemt, verwachten wetenschappers een strengere wetgeving voor luchtkwaliteit en schonere verbranding.In zijn meestheeft het IPCC zijn beste schatting van de mate waarin luchtvervuiling het klimaat afkoelt bijgewerkt. Als gevolg daarvan verwachten we dat de dalende luchtvervuiling in de toekomst meer zal bijdragen aan de opwarming dan eerder werd ingeschat. Dit verlaagt het resterende koolstofbudget met nog eens ongeveer 110 gigaton. headtopics.com

