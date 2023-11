Negen maanden voor de Olympische Spelen zet ook de Belgische roeibond zijn hoofdcoach op straat

De reden is “een onoverbrugbaar verschil in visie ten aanzien van het toproeien”. De 58-jarige Duitser stond sinds januari 2022 aan het hoofd van de Belgische roeiers.Müller, die in het verleden ook de Duitse en Israëlische toproeiers trainde, lag door zijn eigengereide aanpak en moeilijke communicatie al een tijdje onder vuur bij de Belgian Sharks. Begin september kon op het WK in Belgrado geen enkele Belgische boot zich plaatsen voor de Spelen van volgend jaar.

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook een goeie keeper zou zijn. Viel dat lelijk tegen”Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. headtopics.com

“Dit is het grootste dieptepunt uit mijn hele voetbalcarrière”: Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie van KV Mechelen-trainer na ‘schandelijke’ bekerblamage Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar terug als ik er ben”SJOTCAST #12. “Davy Roef mee naar het EK? Ik zie het Domenico Tedesco wel doen”Advocaat van Michael Schumacher legt uit waarom er weinig info over zijn medische toestand wordt vrijgegeven

Toby Alderweireld werd tijdens professioneel voetbaldebuut bedreigd door Ibrahimovic: “Ik maak je af”

Gemeente kiest negen plaatsen voor nieuwe groene ontmoetingsplaatsen: “Bewoners beslissen mee over de invullinHet gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver besliste op basis van de input van de bewoners op welke plaatsen er nieuwe groene ontmoetingsplaatsen komen. Er werden negen verschillende plaatsen geselecteerd. De realisatie van de speel- en ontmoetingsplaatsen maakt deel uit van het project Katelijns Kiemzaad. Lire la suite ⮕

Oekraïens gezin van negen uitgemoord omdat ze huis weigerden af te staan aan de RussenNegen leden van een Oekraïens gezin, onder wie twee jonge kinderen, zijn dood aangetroffen in hun woning in de door Rusland bezette Oekraïense stad Volnovakha. Ze zouden zijn doodgeschoten door Russen (in legeruniform) nadat ze hadden geweigerd hun huis af te staan. Lire la suite ⮕

Oekraïens gezin van negen uitgemoord omdat ze huis weigerden af te staan aan de RussenNegen leden van een Oekraïens gezin, onder wie twee jonge kinderen, zijn dood aangetroffen in hun woning in de door Rusland bezette Oekraïense stad Volnovakha. Ze zouden zijn doodgeschoten door Russen (in legeruniform) nadat ze hadden geweigerd hun huis af te staan. Lire la suite ⮕

Negen vrachtwagens niet in orde bij controle in BeerseDe politie regio Turnhout heeft dinsdag veertien vrachtwagens gecontroleerd in de Beemdenstraat in Beerse. Lire la suite ⮕

Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: “Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen. Lire la suite ⮕

Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: “Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen. Lire la suite ⮕