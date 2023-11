Tempête Ciarán en Belgique : de nombreuses perturbations dans les trains sont annoncées

Pratiquement aucun train P ne circulera jeudi aux heures de pointe tandis que certaines liaisons IC seront supprimées à cause de la tempête Ciarán, prévient mercredi la SNCB sur son site web qui ajoute qu'aucun train 'ne circulera non plus entre la Belgique et la France'. Ces précautions ont naturellement des conséquences sur le réseau ferroviaire qui sera fortement perturbé, écrit la SNCB. 'Certains trains seront supprimés.

Parcs fermés en province de Liège En raison de l’alerte jaune émise par l’Institut royal météorologique (IRM) et provoquée par l’arrivée de la tempête Ciarán, les parcs et autres espaces boisés seront fermés jeudi au public à Huy, Liège et Waremme, ont indiqué ce mercredi les autorités locales. Les rues bordées d’arbres et les parcs publics seront fermés jeudi à Huy, dès 4h00 du matin.

Tempête Ciarán : la prudence est de mise en Belgique dès 2 heures du matinCe mercredi, la tempête Ciarán se creuse sur l’Atlantique. Le cœur de la dépression se situe sur la Manche puis se... Lire la suite ⮕

Parcs fermés, trains supprimés…: comment la Belgique se prépare à la tempête CiaránL'institut royal météorologique (IRM) a annoncé des rafales de vent comprises entre 70 km/h sur l'est du pays et 110 km/h sur l'ouest du territoire ce Lire la suite ⮕

Météo en Belgique : la tempête Ciarán heure par heure et rafales de vent en directCe mercredi, la tempête Ciarán se creuse sur l’Atlantique. Le cœur de la dépression se situe sur la Manche puis se... Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán : la prudence est de mise en Belgique dès 4 heures du matinCe mercredi, la tempête Ciarán se creuse sur l’Atlantique. Le cœur de la dépression se situe sur la Manche puis se... Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : la Belgique en alerte jaune, le numéro 1722 activé !En raison du passage prévu de la tempête Ciarán, le numéro d’appel d’urgence 1722 pour les dégâts causés par les tempêtes et l’eau a été activé. C’est ce qu’a annoncé mercredi le département de l’Intérieur du gouvernement fédéral. Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : aucun train ne circulera jeudi entre Bruges et la CôteAucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l’Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Lire la suite ⮕