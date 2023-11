Negen vrachtwagens niet in orde bij controle in Beerse

Controleurs van GOCA, dat instaat voor de keuring van voertuigen, verleenden hun medewerking. De vrachtwagens werden gekeurd op een mobiel keuringsstation.

Bij negen vrachtwagens kwamen defecten aan het licht. Het ging onder andere om barsten in de voorruit, verlichting of knipperlichten die niet werkten, gebreken aan de remmen waardoor er een verminderde remkracht is en vloeistoflekken. De lekken kunnen een gevaar betekenen voor andere weggebruikers.

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. headtopics.com

VanRoey | EuroSys is De Kempenaar 2023. Het Turnhoutse ICT-bedrijf kreeg die bekroning van ondernemersforum Etion. De andere genomineerden waren Plantrent Group uit Beerse en FRAKO uit Weelde. VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Bakactie Lindelo brengt 300 euro op voor Stichting Alzheimer Onderzoek headtopics.com

Maaltijdleverancier Veresto biedt senioren mogelijkheid om zelf menu samen te stellen : “Senioren willen meer zelfbeschikking” IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armerKoppel tachtigers is 14.000 euro kwijt door bankkaartfraude, politie waarschuwt: “Criminelen slaan graag toe rond feestdagen”IN BEELD.

75-jarigen genieten van vijfjaarlijkse reünieDe 75-jarigen van Beerse genoten met hun partners van een gezellig samenzijn. Lire la suite ⮕

Werknemer riskeert celstraf voor diefstal in bedrijfI.D. verscheen voor de correctionele rechtbank in Turnhout omdat hij verdacht wordt van diefstal. Lire la suite ⮕

Dame wordt op heterdaad betrapt tijdens winkeldiefstalE.S. verscheen voor de correctionele rechtbank in Turnhout omdat ze verdacht wordt van winkeldiefstal en drugsbezit. Lire la suite ⮕

Gedetineerde gedraagt zich agressief tijdens drugscontroleDe correctionele rechtbank in Turnhout behandelde maandag een dossier over weerspannigheid en bedreigingen tegen de politie. Lire la suite ⮕

Gemeente kiest negen plaatsen voor nieuwe groene ontmoetingsplaatsen: “Bewoners beslissen mee over de invullinHet gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver besliste op basis van de input van de bewoners op welke plaatsen er nieuwe groene ontmoetingsplaatsen komen. Er werden negen verschillende plaatsen geselecteerd. De realisatie van de speel- en ontmoetingsplaatsen maakt deel uit van het project Katelijns Kiemzaad. Lire la suite ⮕

Oekraïens gezin van negen uitgemoord omdat ze huis weigerden af te staan aan de RussenNegen leden van een Oekraïens gezin, onder wie twee jonge kinderen, zijn dood aangetroffen in hun woning in de door Rusland bezette Oekraïense stad Volnovakha. Ze zouden zijn doodgeschoten door Russen (in legeruniform) nadat ze hadden geweigerd hun huis af te staan. Lire la suite ⮕