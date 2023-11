Nog geen derde van België heeft toegang tot 5G-netwerk

Uit het recentste DESI- rapport blijkt dat België een bijzonder povere dekking heeft. Enkel Zweden en Roemenië doen het slechter met respectievelijk 20,46 procent en 26,75 procent dekking. In ons land bedraagt de dekking 29,63 procent. Het EU-gemiddelde bedraagt 81,19 procent.

“België zit nog niet in de Europese cockpit als het gaat over 5G-uitrol”, zegt minister van Telecom Petra De Sutter (Groen). “Al zijn er in ons land grote stappen zet. Het heeft in het verleden politiek heel wat voeten in de aarde gehad om de veiling voor 5G-frequenties te organiseren. Eens iedereen op dezelfde lijn zat, konden we starten en werden de licenties vorig jaar toegekend aan de telecomoperatoren.

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

Matthew Perry sprak vlak voor zijn dood af met model Athenna Crosby: “Inderdaad, ik was een van de laatste mensen die met hem sprak”Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

:

NİEUWSBLAD_BE: Negen maanden voor de Olympische Spelen zet ook de Belgische roeibond zijn hoofdcoach op straatMinder dan negen maanden voor de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus 2024) heeft de Belgische roeifederatie besloten het contract van bondscoach Axel Müller op 31 december te beëindigen. Dat maakten de Vlaamse Roeiliga (VRL) en de Ligue Francophone d’Aviron (LFA), de twee vleugels van de bond, woensdag bekend in een persbericht.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: “Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen.

La source: gva | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: “Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Na het overlijden van man uit Limburg: Albert Van Raemdonck is de oudste man in BelgiëAlbert Van Raemdonck, die in juli zijn 107de verjaardag vierde, is vanaf vandaag de oudste nog levende man in België nadat dinsdag de Limburger Jaak Broeckx (109) overleed.

La source: gva | Lire la suite »

KNACK: ‘Met de huidige uitstootniveaus raakt ons koolstofbudget binnen zes jaar op’Als de mensheid nog minstens 50 procent kans wil hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, kunnen we nog maar 250 gigaton CO₂

La source: Knack | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Anderlecht rekent nog eens op Raman, puzzelwerk voor Steven Defour: ontdek hier de verwachte opstellingen vanNu ook de eersteklassers hun opwachting maken in de Croky Cup, wordt de beker weer een stuk interessanter. De 1/16e finales beloven ook dit jaar weer voor spektakel te zorgen. Benieuwd naar hoe jouw favoriete club zal aantreden in de Croky Cup? Ontdek hieronder de verwachte opstellingen.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »