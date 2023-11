Na het overlijden van man uit Limburg: Albert Van Raemdonck is de oudste man in België

Crematoria Westlede in Lochristi en Sint-Niklaas schakelen over naar elektrische ovens: “Pioniers in Europa”

Luc (62) en Marco (28) openen nieuw uitvaartcentrum op Grote Markt: “Afscheid nemen van geliefden moet ook in het hart van de stad kunnen” Jeugdtheater Ondersteboven krijgt 54.000 euro subsidie: “Gebouw brandveiliger en energiezuiniger maken”

Aanrijder toont spijt nadat hij zware crash veroorzaakte: “Slachtoffer verkeerde zelfs even in levensgevaar” Scoutsleider (19) die nipt aan zwaar ongeval ontsnapte, komt er met werkstraf vanaf: “Hij heeft een goede engelbewaarder gehad” headtopics.com

Zo zal de vernieuwde doorsteek van Reinaert Galerij eruitzien: “Half miljoen euro subsidie biedt opportuniteiten voor realisatie” Duizenden euro’s om te zwijgen over #MeToo-schandaal: Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerkster

Raadsleden willen beter regionaal hoppinpunt aan het station van Temse: “vlot en gemakkelijk overstappen van bMaandag voerde burgerbeweging Haal de Lijn over de Brug actie aan AC De Zaat. Vanaf 6 januari wordt het station van Temse een regionaal Hoppinpunt, maar volgens de beweging voldoet het station niet aan de kwaliteiten daarvoor. Raadsleden van Tesamen en Groen zitten op diezelfde golflengte en legden een motie neer tijdens de gemeenteraad. Lire la suite ⮕

Historicus Bruno De Wever over davidster van Israëlische ambassadeur: 'Dit is misbruik van de geschiedenis'De Israëlische ambassadeur heeft tijdens de VN-Veiligheidsraad een davidster opgespeld. Dat levert hem veel kritiek op. Lire la suite ⮕

Ann Van Elsen over de zoektocht naar zichzelf: “De gesprekken wijzen in de richting van autisme”Radiopresentatrice Ann Van Elsen getuigde in ‘Winteruur’ over hoe ze op zoek is naar zichzelf en hoe autisme daar een grote rol in speelt. “De gesprekken wijzen in die richting.” Lire la suite ⮕

Eerbetoon van Belfort van Brugge aan overleden ‘Friends’-acteur Matthew Perry gaat wereld rondDe klokken van het Brugse Belfort speelden gisteren I’ll be there for you van The Rembrandts, de titelsong van Friends. Het eerbetoon aan de overleden acteur Matthew Perry - die tien seizoen in de huid van Chandler Bing kroop - werd gefilmd door een Amerikaanse toeriste en intussen al meer dan een miljoen keer bekeken op Tiktok. Lire la suite ⮕

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕