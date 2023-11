Zoo experimenteert met ingekuild wilgenblad: “Onze mensapen willen geen gedroogd blad eten, ze gebruiken het a

“In de winter gebruiken we daarvoor gedroogd blad, maar onze apen lusten dat niet.” Om hen toch het hele jaar vers blad te geven, hebben ze als test nu 200 kilogram wilgenblad ingekuild.

De berberapen: van illegaal kweekcentrum in Polen naar eigen paradijs in PlanckendaelIn het Afrikaans gedeelte van Planckendael wanen we ons helemaal in Marokkaanse sferen als we naar de berberapen kijken. Deze makakengroep werd in 2017 inbeslaggenomen in Polen en in 2019 adopteerde Planckendael ze. Intussen beginnen de jonge peuters van toen stilaan te strijden om het leiderschap.

IN BEELD. Lichtfestival 'Dragons and Unicorns' in Zoo Planckendael: een magische betoveringNa maanden aan voorbereidend werk is het zover: bezoekers kunnen tussen 27 oktober en 7 januari 2024 genieten van een lichtfestival in Zoo Planckendael, dat dit jaar volledig in het thema van draken en eenhoorns staat.

Match tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk stopgezetDe wedstrijd tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk werd zaterdag stopgezet bij een 1-0 stand. Het is nu aan de voetbalbond om te beslissen wat er moet gebeuren.

Golfkarretjes van Lesley-Ann Poppe krijgen geen parkeervergunning in AntwerpenLesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad Antwerpen niet bereid om een parkeervergunning te geven aan dit soort vervoermiddel en kan de gebruiker er dus ook niet mee parkeren op straat.

Keramische whiskycups, tien jaar Gaest en een nieuwe start voor The Plant Corner, dit zijn de shoppingtips vanLifestyle met een hart voor Antwerpen.