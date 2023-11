De berberapen: van illegaal kweekcentrum in Polen naar eigen paradijs in Planckendael

“De aapjes komen uit een illegaal kweekcentrum in Polen waar ze gebruikt werden om voor baby’s te zorgen. Die kleintjes konden dan verkocht worden als huisdieren. Wat uiteraard niet mag, maar het gebeurt toch geregeld”, begint verzorgster Charlotte hun verhaal. “Het centrum werd opgedoekt en de aapjes zijn gered en overgebracht naar Stichting Aap in Nederland.

Dat perk is zo’n 2.500 vierkante meter groot, er staan verschillende klimbomen in en er is een waterpartij. Berberapen leven in het Atlasgebergte in Noord-Afrika, vooral in Marokko en Algerije, tot op tweeduizend meter hoogte. De soort wordt in de natuur zwaar geplaagd door het verlies van hun habitat, stroperij en illegale handel. De jongen van berberapen worden vaak bruut bij hun ouders weggehaald om verkocht te worden.

Berberapen zijn echte groepsdieren. Ze spelen samen, vlooien elkaar en plukken elkaars pels. Zo bepalen ze de rangorde, want het is een teken van onderdanigheid of respect. “Onze groep bestaat uit Kayla (°2009), een vrouwtje dat genetisch niet gelinkt is aan de andere, papa Aku (°1999), mama Taziri (°2007) en haar zoon Tuareg (°2017). Dayo (°2017) en Musa (°2107) zijn ook zoon en dochter van Aku, maar hun moeders zijn de afgelopen jaren gestorven. headtopics.com

Dayo was nog erg jong toen de groep berberapen uit een illegaal kweekcentrum in Polen werd gered. — © Dirk Vertommen “Omdat de geelbruine aapjes pas na een traumatiserend verblijf in Polen hier zijn aangekomen, heeft een doctoraatsstudente hen een tijdlang nauwgezet geobserveerd. Zij kwam tot de conclusie dat de dieren zich intussen weer gedragen zoals ze dat in de natuur zouden doen, een teken dat zij zich in hun nieuwe thuis op hun gemak voelen.”

Terwijl we staan te kijken, halen de jongens uit naar elkaar. Speels of gemeend? “Dat is ruzie”, merkt Charlotte op. “De jonge mannetjes groeien uit tot volwassen dieren. Ze zoeken hun plaats in de groep, beginnen wat stoer te doen en elkaar aan te vallen. Tuareg probeert eerder op een slinkse manier aan de macht te komen. Hij heeft hier nog een moeder en een vader, dat zijn al twee bondgenoten. Hij speelt een politiek spel. Dayo gebruikt daarentegen vooral zijn spieren. headtopics.com

Halloween in Zoo Antwerpen en Planckendael: ook dieren genieten van verse pompoenenHalloween staat voor de deur en ook de dieren in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) vieren mee. Van hun verzorgers krijgen ze deze week heerlijke pompoenen om van te eten en mee te spelen. Voor de dieren is het een vorm van verrijking. Lire la suite ⮕

Sportieve vijftigers organiseren én lopen ultramarathon in Marokkaanse woestijn: “De uitzonderlijke uitdagingVijf dagen lang diverse marathons in de Marokkaanse woestijn lopen. Veertig sportievelingen waagden zich deze maand aan deze extreme uitdaging tijdens de Trans Zagora Trail Merzouga. De organisatie was in handen van vijf Antwerpse vrienden, die al voor de zevende keer deze ultramarathon voor het goede doel organiseerden. Lire la suite ⮕

Opmerkelijke wending in rechtszaak over zeldzaam Afrikaans masker: Gabonese overheid eist het plots opOpmerkelijke wending in de rechtszaak tegen een Franse kunsthandelaar, die het Afrikaanse masker dat hij van een bejaard echtpaar gekocht had met enorme winst wilde doorverkopen. Plots duikt de Gabonese overheid op, die het masker opeist. Lire la suite ⮕

Opmerkelijke wending in rechtszaak over zeldzaam Afrikaans masker: Gabonese overheid eist het plots opOpmerkelijke wending in de rechtszaak tegen een Franse kunsthandelaar, die het Afrikaanse masker dat hij van een bejaard echtpaar gekocht had met enorme winst wilde doorverkopen. Plots duikt de Gabonese overheid op, die het masker opeist. Lire la suite ⮕

Schattige vleermuisjes en Dracula’s gespot in het asiel: “Elk dier heeft een eigen verhaal”Er zitten plots vleermuizen in het Gentse Dierenasiel: ze hebben vier poten en zijn extreem schattig. Maar opgelet, want ook Graaf Dracula dwaalt er rond. Voor Halloween zet het asiel graag de senior honden en katten eens in de schijnwerpers. Lire la suite ⮕

Schildenaren kunnen eigen projecten realiseren dankzij nieuwe burgerbegrotingVanaf woensdag kunnen inwoners van Schilde mee beslissen over een deel van de uitgaven van de gemeente dankzij de burgerbegroting. Het project start in twee testwijken: Schilde-Dorp en Wezel-Dorp. Over enkele maanden zijn ook de vier andere wijken aan de beurt. Schildenaren kunnen dankzij de burgerbegroting 5. Lire la suite ⮕