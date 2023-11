Les voiries cyclo-piétonnes gagnent du terrain sur les Grands Prés à Mons : nouvelle enquête publique

La nouvelle piste cyclable partira de la rue de la Sucrerie (à g.) et se poursuivra vers la rue Patrice Lumumba. - Google StreetviewCet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023 Malade depuis plus d’un an, Céline Dion fait sa première apparition publique… depuis dix mois ! (photos)

Vous ne le savez pas, mais un même produit acheté chez ALDI peut-être bien différent que celui de chez LIDL : « Il y a plusieurs raisons »Des événements organisés dans le quartier où les rassemblements sont interdits à Mons : « On nage en plein délire », peste Georges-Louis Bouchez headtopics.com

Grâce à Roman, d’Elouges, le festival de Dour a sa nouvelle identité visuelle: « Très fier quand j’ai appris que mon projet était sélectionné ! »

Voici les gardes médicales de Mons et du Borinage pour ce 1er novembreEn cas de nécessité, voici tous les services de garde pour ce 1er novembre. Lire la suite ⮕

Les plus grands champions de catch sont venus en découdre samedi à VirtonLa World Catch League, ligue belge de catch, a fait escale en Gaume, à Virton. Les meilleurs catcheurs se sont produits devant de nombreux fans. Aaron Rammy et DarkMondo, deux des stars de la soirée, nous racontent les spécificités de ce type de catch. Lire la suite ⮕

Suivez en direct la cérémonie du Ballon d’Or 2023 : Jude Bellingham remporte le trophée Kopa (vidéos)Lionel Messi et Erling Haaland sont les deux grands favoris pour remporter le Ballon d’Or. Lire la suite ⮕

Des Loups éliminés avec les honneurs: les bulletins de la RAAL contre AnderlechtLa RAAL n’a pas à rougir de son élimination en Coupe de Belgique, ce mardi. La meute a fait honneur à une assistance des grands soirs. Retrouvez, ci-dessous, les bulletins de la RAAL. Lire la suite ⮕

Les Texas Rangers à une victoire de remporter les World SeriesLes Texas Rangers ne sont plus qu'à une victoire de remporter les World Series, la finale de ligue nord-américaine de baseball (MLB), après leur succès 11-7 contre les Arizona Diamondbacks mardi. Lire la suite ⮕

Les 425 « bombes climatiques » mondiales qui peuvent empêcher d’atteindre les Accords de ParisEntre 2020 et 2022, au moins vingt nouvelles 'bombes' ont été mises en exploitation, selon une enquête collaborative à laquelle a participé Le Soir, écrit Lire la suite ⮕