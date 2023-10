Nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet: het portfolio-dieet

Van diefstallen tot de trieste reden achter zijn sik: ‘Friends’-acteur Matthew Perry legde alles op tafel in zijn biografie‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”Oeps: Tsjechische president laat vlaggenstok per ongeluk op hoofd van soldaat vallen

Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienDe ‘duivelskomeet’, met ‘hoorns’ en een heuse ijsvulkaan, is mogelijk in april 2024 met het blote oog te zien. 12P/Pons-Brooks zal na zo’n 70 jaar weer langs de aarde scheren op een afstand van 232 miljoen kilometer, maar wetenschappers verwachten dat hij goed te zien zal zijn. Lire la suite ⮕

Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienDe ‘duivelskomeet’, met ‘hoorns’ en een heuse ijsvulkaan, is mogelijk in april 2024 met het blote oog te zien. 12P/Pons-Brooks zal na zo’n 70 jaar weer langs de aarde scheren op een afstand van 232 miljoen kilometer, maar wetenschappers verwachten dat hij goed te zien zal zijn. Lire la suite ⮕

Marlon Pareijn gaat voor burgemeesterssjerp: “Het werk is nog niet af”Huidig schepen van onder meer Mobiliteit, Jeugd en Onderwijs Marlon Pareijn trekt de CD&V-lijst in Geel voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. De 36-jarige familieman wordt naar voor geschoven met de slogan Team Marlon. Lire la suite ⮕

Kan het Amerikaanse machtsvertoon escaleren in het Midden-Oosten?Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict Na een decennium van verminderde militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten is Amerika Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕