Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zien

De komeet werd officieel ontdekt in 1812 door de Fransman Jean-Louis Pons en in 1884 ‘opnieuw’ door de Britse Amerikaan William Robert Brooks. Maar ondanks dat zij gezien worden als de ontdekkers schreven Chinese astronomen al over de komeet in 1385. De laatste keer dat 12P/Pons-Brooks langs de aarde scheerde was in 1954.

De ‘duivelskomeet’ zal de aarde niet raken, maar veilig tussen de banen van de aarde en Venus gaan. Als de komeet dat doet, is de aarde op dat moment aan de andere kant van de zon.De komeet is bijzonder omdat deze onder meer een ijsvulkaan heeft. Daardoor ontsnapt er regelmatig ijs en gas vanuit de komeet, waardoor die de ‘hoorns’ heeft gekregen. De helderheid neemt gedurende die uitbarstingen ook enorm toe.

De komeet is nu ook al te zien, mits je een goede telescoop hebt. De komeet is te zien bij het sterrenbeeld Hercules, en alleen bij een heldere hemel. De komende maanden zal de komeet steeds helderder worden. headtopics.com

