Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.

500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”

Deze dure fouten worden vaakst gemaakt bij besparen op energie: “De mensen gebruiken hun huis verkeerd”Energie kost vandaag makkelijk vier keer zoveel als vorig jaar. Iedereen is op zoek naar manieren om te besparen. Dit zijn volgens experten de meest gemaakte fouten: als je ze aanpakt, spaar je meteen ook veel geld uit. Lire la suite ⮕

Jaar na de energiecrisis: zet jij ook deze herfst de verwarming (nog) niet op?Vorige herfst kreunden we onder de energiecrisis. Torenhoge gas- en mazoutprijzen deden ons de verwarming enkele graden lager zetten. In veel gezinnen ging ze zelfs niét aan zolang het niet écht koud was. Heeft jouw gezin een les onthouden en geleerd? Bespaar jij ook deze herfst op energie? Laat het ons weten. Lire la suite ⮕

Deze Maaslandse tweelingzussen leiden een internationaal transportbedrijf: “De puzzel past, we vullen elkaar aEen paar hippe Havaianas-slippers uit Brazilië of een chique zonnebril van Ray-Ban uit China, ze belanden allemaal in uw winkel via een transportketen die is opgezet door het bedrijf e-llis uit Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De eeneiige tweelingzussen Jill en Gitte Roex (29) staan er mee aan het roer. Lire la suite ⮕

Is je wijsvinger langer dan je ringvinger? Wat de lengte van je vingers zegt over je persoonlijkheidDe meeste mensen vinden het vanzelfsprekend, maar we hebben allemaal vijf vingers aan elke hand, en bij vrijwel iedereen is de middenvinger de langste en de pink de kortste. Lire la suite ⮕

Merksemnaar maakt kortfilm met leerlingen JOMA: “Binnenkort kan iedereen ‘Buurman Kip’ bekijken”Samen met tien leerlingen van basisschool JOMA maakte Merksemnaar Hugo Goedemé een kortfilm over een wel heel bijzondere kip. ‘Buurman Kip’ wordt op het einde van deze maand vertoond op het filmfestival van filmhuis Klappei. Vrijdagavond vond de première plaats in cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok. Lire la suite ⮕

Iedereen Klassiek blaast tien kaarsjes uit (en viert dat uitbundig)Al voor de tiende keer (hoera, een feesteditie!) verzamelen duizenden liefhebbers van en nieuwsgierigen naar klassieke muziek zich in de Brugse binnenstad. Met een combinatie van beproefde en vernieuwde (concert)concepten weet Iedereen Klassiek opnieuw te charmeren. Lire la suite ⮕