Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochter

probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin.Nog op 30/10 in De Studio (Antwerpen), 4/11 in 30CC (Leuven), 11/11 in CC Herent, 12/11 in Bronks (Brussel), 14/11 in CC Hasselt, 17/11 in CC Heusden-Zolder, 19/11 in Antigone (Kortrijk). Ook in het voorjaar van 2024 op tournee.

Een diaprojector, enkele potten verf, oude foto’s, een loopstation en een wit tekenblad als scherm. Beeldend kunstenares Stefanie Claes tovert het podium altijd om tot een atelier, waar ze – bedrijvig in haar witte schildersjas – een poëtische wereld bij elkaar bricoleert.. Tijdens de oorlog werd zij, samen met haar ouders die een verzetscafé hadden, naar het concentratiekamp Ravensbrück gedeporteerd.

Sterker komt Claes uit de hoek wanneer ze de historische context loslaat. Ze voert haar moeder op als kind en laat haar bladeren door haar herinneringen: alle mooie dingen – een ijsje, een beer, snoep – worden opgeslokt door een zwart gat. Hoe kun je leven als voor je moeder enkel de herinnering aan de dood telt? headtopics.com

Op het eind voert Claes zichzelf, haar moeder en haar grootmoeder op als reuzen. Hun glimlach overschildert ze met een open mond. Praten in plaats van opkroppen, alleen zo kunnen we de cyclus van pijn voor de volgende generatie breken. Mooi hoe die bevrijding hier al in het theater begint.

