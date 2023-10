Bas Dost (ex-Club Brugge) zakt in elkaar tijdens wedstrijd

Bas Dost, spits van NEC, zakte na een sprint plots in elkaar. De 34-jarige Dost kreeg meteen op het veld de eerste zorgen toegediend, terwijl de spelers van beide teams om de spits heen gingen staan. Nadien kwam het verlossende nieuws dat de Nederlander opnieuw bij bewustzijn was. ‘Bas Dost is bij kennis en wordt van het veld gehaald. De wedstrijd is stilgelegd’, meldde NEC op X, het vroegere Twitter.

Er moesten nog iets meer dan vijf minuten gespeeld worden, maar dat zal voor een andere keer zijn. Beide clubs besloten niet meer verder te spelen. De spelers van NEC waren te aangeslagen om de laatste minuten van het duel uit te spelen. AZ had daar alle begrip voor.

L'ancien brugeois Bas Dost s'effondre en plein match, AZ-NEC arrêtéBas Dost, ancien attaquant néerlandais du Club Bruges, s'est effondré pendant le match que son équipe, NEC Nimègue,... Lire la suite ⮕

Gewezen Club Brugge-spits Bas Dost zakt in elkaar op het veld: wedstrijd tussen AZ en NEC gestaaktVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding op fiets vlak bij Jan BreydelstadionEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden in Brugge. Lire la suite ⮕

Club Brugge knokt zich op wilskracht voorbij AntwerpIn de topper van speeldag 12 tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het langste eind getrokken (2-1). In de slotminuut zorgde kapitein Hans Vanaken voor de eerste zege in zes competitiematchen voor blauw-zwart. Antwerp blijft achter met 6 op 18. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕