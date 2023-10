Gewezen Club Brugge-spits Bas Dost zakt in elkaar op het veld, maar stelt iedereen gerust: “Het gaat goed met

me”EREDIVISIE. Bodem is nog niet bereikt: Ajax geeft twee keer voorsprong uit handen tegen PSV en krijgt rode lantaarn na pijnlijke 5-2Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp

30.000 anti-Lukaku-fluitjes mogen straks alsnog worden uitgedeeld voor Inter-Roma, vijandig spandoek wappert al in Milaan: “We verwachten je, vuile verrader”Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er een engelbewaarder bij heb”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”SJOTCAST LATE NIGHT.

SJOTCAST #11. “Over Anderlechts mislukte transfers is veel gesproken, maar die van Club Brugge de laatste jaren kunnen ook tellen”

Bas Dost (ex-Club Brugge) zakt in elkaar tijdens wedstrijdVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

Gewezen Club Brugge-spits Bas Dost zakt in elkaar op het veld: wedstrijd tussen AZ en NEC gestaaktVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

L'ancien brugeois Bas Dost s'effondre en plein match, AZ-NEC arrêtéBas Dost, ancien attaquant néerlandais du Club Bruges, s'est effondré pendant le match que son équipe, NEC Nimègue,... Lire la suite ⮕

Le directeur général de NEC Van Schaik: 'Bas Dost a déjà parlé à ses équipiers'L'attaquant de NEC Nimègue, et ancien joueur du Club Bruges, Bas Dost s'est adressé à ses équipiers dans le vestiaire, en restant assis, peu après s'être effondré lors du match du championnat des Pays-Bas contre l'AZ, dimanche. Le directeur général de NEC Wilco van Schaik l'a annoncé au micro d'ESPN. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding op fiets vlak bij Jan BreydelstadionEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden in Brugge. Lire la suite ⮕