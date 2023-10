Gewezen Club Brugge-spits Bas Dost zakt in elkaar op het veld: wedstrijd tussen AZ en NEC gestaakt

Radja Nainggolan blikt vooruit op terugkeer van ‘verrader’ Lukaku naar San Siro: “Romelu in een vijandige omgeving? Dat is geen probleem”

30.000 anti-Lukaku-fluitjes mogen straks alsnog worden uitgedeeld voor Inter-Roma, vijandig spandoek wappert al in Milaan: “We verwachten je, vuile verrader”

L'ancien brugeois Bas Dost s'effondre en plein match, AZ-NEC arrêtéBas Dost, ancien attaquant néerlandais du Club Bruges, s'est effondré pendant le match que son équipe, NEC Nimègue,... Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding op fiets vlak bij Jan BreydelstadionEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden in Brugge. Lire la suite ⮕

Club Brugge knokt zich op wilskracht voorbij AntwerpIn de topper van speeldag 12 tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het langste eind getrokken (2-1). In de slotminuut zorgde kapitein Hans Vanaken voor de eerste zege in zes competitiematchen voor blauw-zwart. Antwerp blijft achter met 6 op 18. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

ONS OORDEEL. Invallers belangrijk en twee buizen bij Antwerp, dat net te kort schoot in BruggeEen streling voor het oog was de topper tussen Club Brugge en Antwerp niet. De Great Old keerde op de koop toe met lege handen terug uit Brugge. Dit zijn onze spelersbeoordelingen. Lire la suite ⮕