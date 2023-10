‘Tweede fase’ van Israëlisch offensief kan maanden duren

Vandaag om 20:15Jobhoppen voor meer loon werkt... maar niet altijd5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...

Midden-Oostenexpert over beperkt Israëlisch grondoffensief in Gaza: 'Er is twijfel aanwezig'Midden-Oostenexpert Koert Debeuf over het grondoffensief in Gaza. Lire la suite ⮕

Midden-Oostenexpert Didier Leroy: “Als Israëlisch grondoffensief veel burgerslachtoffers maakt, vergroot bij oDe Israëlisch-Palestijnse oorlog staat voor beslissende weken, waarschuwt Midden-Oostenexpert Didier Leroy (Koninklijke Militaire School). De manier waarop Israël het grondoffensief in de Gazastrook uitvoert, bepaalt of het conflict verder escaleert. Zeker ook in onze steden. Lire la suite ⮕

Israëlisch leger: ‘150 ondergrondse doelwitten in Gazastrook aangevallen’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Minister Somers vraagt om lokale integrale veiligheidscellen samen te roepen over protest Israëlisch-PalestijnHoe kunnen burgers hun verontwaardiging over het conflict uiten? Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stuurt maandag alle Vlaamse gemeenten een brief waarin hij hen vraagt de lokale integrale veiligheidscellen samen te roepen om zich daarover te beraden. Lire la suite ⮕

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire soloFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕

Amper jaar na geboorte van Lyo: ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon wordt tweede keer papaHet gaat vooruit ten huize Yanni Bourguignon. De bekende ‘Familie’-acteur en zijn verloofde kondigden zopas aan dat ze opnieuw een kindje verwachten. Lire la suite ⮕