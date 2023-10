Lingeriewinkel Svelta zamelt in november oude beha’s in voor het goede doel: “In ruil krijg je een tegoedbon v

Onder de slogan ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’, zamelen lingeriewinkels overal in Vlaanderen beha’s in voor het goede doel. Ook lingeriewinkel Svelta op de Turnhoutsebaan in Deurne doet mee. Oude …De Gezinsbond van Deurne-Zuid organiseert elke twee maanden kookavonden op woensdag in zaal Drakenhof in Deurne. De eerstvolgende staat volgende week, op 8 november, gepland waar het helemaal …

Het gerestaureerde grafmonument van Arthur Löwenstein (1890-1939) is zondag onthuld op begraafplaats Sint-Rochus in Deurne. De Oostenrijkse componist en dirigent was een leerling van Gustav Mahler …OVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van afgelopen weekend in het Antwerpse voetbal

Groen hekelt hoog aantal privévluchten bij Antwerp Airport: “162 miljoen euro belastinggeld voor plezierreisjes terwijl ons openbaar vervoer uit elkaar valt” Ex-misskandidates rebelleren met ludieke kalender: “Missverkiezingen zijn nog te vaak een vleeskeuring” headtopics.com

2,5 jaar na sluiting Inza-fabriek is site langs Albertkanaal onherkenbaar veranderd: Gosselin maakt logistiek lint steeds langer Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”

an 10 euro”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achterOnze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” headtopics.com

Een weekend van liberale zelfkastijding: ‘Op deze manier gaat alles ten onder’Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

Veertiende editie van Race for the Cure om borstkanker extra onder de aandacht te brengenDeze voormiddag ging in Antwerpen de veertiende editie van de Race for the Cure door. Een loop en wandelevenement georganiseerd door Think Pink om borstkanker extra onder de aandacht te brengen. Deelnemers konden kiezen tussen zes kilometer lopen of voor een wandeling van drie kilometer. Lire la suite ⮕

Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft, oud-rechter Internationaal Strafhof: “Dit is eDat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft. Lire la suite ⮕

Nieuw kunstwerk onder bruggetje KlokstraatOnder het nogal benepen bruggetje van de Klokstraat, vlak bij Berchem Station, werkt ’s stads bekendste graffitikunstenaar Yvon Tordoir aan een nieuw werk. Lire la suite ⮕

Halloweenspookhuis Wrecked dompelt bezoekers Bobbejaanland onder in griezelige piratenwereldAttractiepark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) vertoeft tijdens de herfst volledig in Halloweensfeer. Bezoekers kunnen dan sidderen en beven in maar liefst zeven tijdelijke spookhuizen, waaronder het gloednieuwe Wrecked. In het nieuwe spookhuis kom je terecht in een vervloekt scheepswrak waar het gevaar uit elke hoek kan opduiken. Lire la suite ⮕