Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft: “Maar dat kúnnen geen doelwitten zijn”

Kan dat ooit als ‘geldig excuus’ voor een aanval gezien worden? “Dit is een héél moeilijke kwestie”, zegt Chris Van den Wyngaert, voormalig rechter aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft, oud-rechter Internationaal Strafhof: “Dit is eDat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft. Lire la suite ⮕

Factcheck: viraal filmpje bewijst niet dat ‘knutselraketten’ van Hamas betaald zijn met westerse hulp‘Dankzij buitenlandse hulp kreeg Gaza een paar jaar geleden nieuwe waterleidingen. Hamas heeft de pijpleidingen opgegraven en er raketten van gemaakt, die Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕

Israël: ‘Oorlog met Hamas is nieuwe fase ingegaan’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : la guerre avec le Hamas « est entrée dans une nouvelle phase » annonce Israël,Le conflit israélo-palestinien s’est intensifié depuis ce vendredi soir avec des bombardements « sans précédents » menés par Israël. Lire la suite ⮕

Gaza: Washington appelle Israël à faire la « distinction » entre le Hamas et les civils palestiniensSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕